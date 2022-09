Lotofácil da Independência paga R$ 180 milhões; veja os números

A Caixa Econômica Federal promoveu na noite deste sábado (10) o sorteio do concurso especial 2610 da Lotofácil da Independência, que previa o total de R$ 180 milhões para quem acertar as 15 dezenas do prêmio principal.







Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03.

No total, com 15 acertos, 79 apostas ganhadoras receberam R$ 2.248.149,10 (Seis delas feitas por meio eletrônico. As demais, por Estado:





AL - 2 apostas

AM - 1 aposta



BA - 3 apostas

CE - 2 apostas

DF - 3 apostas

ES - 1 aposta

GO - 4 apostas

MA - 3 apostas

MG - 9 apostas

MS - 1 aposta

MT - 6 apostas

PA - 4 apostas

PB - 1 aposta

PE - 1 aposta

PR - 4 apostas

RJ - 3 apostas

RN - 4 apostas

RR - 1 aposta

RS - 2 apostas

SC - 1 aposta

SP - 15 apostas

TO - 2 apostas)





14 acertos - 12202 apostas ganhadoras de R$ 1.118,16





13 acertos - 378406 apostas ganhadoras de R$ 25,00





12 acertos - 4292807 apostas ganhadoras de R$ 10,00





11 acertos - 22099555 apostas ganhadoras de R$ 5,00





A loteria mais famosa do país é a Mega-Sena, que costuma pagar prêmios superiores às demais. No entanto, nesta semana os apostadores tiveram uma grande chance de embolsar uma bolada estimada em R$ 180 milhões no concurso 2.610 da Lotofácil da Independência, comemorativa à semana do bicentenário da Independência do Brasil. Se fosse confirmado, seria o maior prêmio da história do concurso especial.



Como ocorre tradicionalmente nos concursos especiais das loterias Caixa, a Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números.