Paraná lidera abertura de sinistros de seguro rural

O Paraná foi o Estado que mais acionou o Seguro Rural PSR, subsidiado pelo Ministério da Agricultura, para a safra de verão de soja e milho em todo o país, até 20 de janeiro. Das 59.608 apólices contratadas no Estado, 30.916 entraram com aviso de sinistro, o que representa 51,9% das apólices sinistradas. O valor total chega a R$ 1,6 bilhão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O levantamento feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura mostra a dimensão dos comunicados de perdas e avisos de sinistros pelos produtores afetados pela seca.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na maior parte dos Estados produtores, a safra de verão é plantada entre setembro e janeiro e colhida no primeiro semestre, podendo ocorrer variações conforme a cultura e o Estado.





Ana Paula Kowalski, técnica do Departamento Técnico e Econômico do Sistema Faep/Senar-PR, explica que os produtores rurais paranaenses vêm enfrentando um severo e prolongado período de seca, com chuvas abaixo da média histórica desde 2018.





“Os reflexos negativos na agricultura vêm, desde então, sendo observados, pois é preciso haver água no solo para o plantio e depois regularidade de chuvas para o desenvolvimento das culturas”, pontua.

Continua depois da publicidade





O Paraná registra, até o momento, uma quebra de 38% na safra de verão em relação à estimativa inicial do Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. “A perda já atingiu 9,6 milhões de toneladas de grãos, sendo as culturas mais afetadas a soja, o milho 1ª safra e o feijão de 1ª safra, e há possibilidade concreta de agravamento deste cenário”, destaca.





Continue lendo na Folha de Londrina.