Março começa com 18,6 mil vagas nas Agências do Trabalhador do Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 18.658 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 4.124 oportunidades.





Na sequência, aparecem as funções de alimentador de linha de produção, com 556 vagas, operador de processo de produção, com 361, e operador de caixa, com 324.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.061). São 319 vagas para auxiliar administrativo, 277 para auxiliar de linha de produção, 175 para operador de telemarketing receptivo e 169 para operador de caixa.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central, há 192 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de limpeza (90), atendente de padaria (40), auxiliar de cozinha (32), ajudante de açougueiro (20) e açougueiro (10).

A Região de Cascavel aparece em seguida (4.056), com 922 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 268 para operador de processo de produção, 230 para abatedor de porco e 150 para carregador (armazém).