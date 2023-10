Paraná começa a semana com quase 16 mil vagas de emprego em todas as regiões

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 15.767 vagas de emprego com carteira assinada no Estado.





A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.876 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de telemarketing receptivo, com 680 vagas, magarefe, com 463, e abatedor de aves, com 365.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (4.551). São 680 vagas para operador de telemarketing receptivo, 465 para auxiliar de linha de produção, 310 para operador de telemarketing ativo e receptivo e 175 para operador de telemarketing ativo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 66 vagas para preenchimento urgente: servente de obras (23), zelador (21), pedreiro (13), técnico em edificações (08) e gerente administrativo (01).

