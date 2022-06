Paraná inicia semana com 11.352 empregos nas Agências do Trabalhador

A semana inicia com 11.352 vagas de emprego com carteira assinada ofertadas nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte delas é para auxiliar de linha de produção, com 2.738 oportunidades em todo o Estado.

A Região Metropolitana de Curitiba conta com 1.573 vagas abertas. Entre elas, para auxiliar de linha de produção, com 175; atendente de lanchonete, com 134; e operador de marketing ativo e receptivo, com 61.

No Interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Cascavel (1.280), Toledo (1.372) e Umuarama (1.132). Em Cascavel, os destaques são para auxiliar de linha de produção, com 430 postos formais; magarefe, com 80 oportunidades; e repositor de supermercado, com 71.





Em Toledo, a maior quantidade é para auxiliar na linha de produção (335), seguido por abatedor de aves (86) e servente de obras (76). Assim como em Toledo, Umuarama tem a maioria das vagas para auxiliar de linha de produção (694), trabalhador na cultura de laranja e outro citrícos (80) e safrista (60).





Em Campo Mourão, são 40 para armazenistas. Em Francisco Beltrão, 31 para servente de obras. Em Ibaiti, 40 para colhedor de laranjas. Em Paranaguá, 42 para caldeireiro. Em Maringá, 181 para operador de máquinas fixas.

