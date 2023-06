Quina de São João: aposta do Paraná está ente as oito ganhadoras

A Quina de São João de 2023 teve oito apostas vencedoras que acertaram as cinco dezenas sorteadas na noite de sábado (24), no espaço da Sorte, em São Paulo (SP).





Os números foram 12,13, 45, 47, e 70.

As vencedoras do concurso n 6.172 da Quina foram registradas em Anápolis (GO), Campo Grande (MS), Jaú (SP), Itaobim (MG), Belo Horizonte (MG), São Mateus do Maranhão (MA), Itabuna (BA) e Guaratuba (Litoral do Paraná).





Segundo a Caixa Econômica Federal, os ganhadores vão dividir um prêmio de mais de R$ 216,76 milhões e cada aposta vencedora levará R$ 27.098.455,57. Trata-se da maior premiação já paga na Quina de São João. Antes, o maior prêmio do concurso especial havia sido o de 2021, que pagou R$ 204,8 milhõespara oito apostas.

Considerando as quatro faixas de premiação, a Quina de São João premiou mais de 5 milhões de apostadores. Na segunda faixa de prêmios, para o acerto de quatro números, 2.567 bilhetes vão levar R$ 7.431,19 cada. E as 194.275 apostas que acertaram três números vão receber R$ 93,51 cada. Também vão receber premiação da Quina de São João as 4.960.265 que acertaram dois números, com R$ 3,66 cada.