Deter a violência nas escolas compete a toda a sociedade, diz psicóloga

O Brasil registrou o primeiro ataque a escola em 2002 e, em 21 anos, já somam 25 as ocorrências desse tipo. O caso mais recente aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na última segunda-feira (19), no qual dois adolescentes morreram. O casal de namorados Karoline Verri Alves, 17 anos, e Luan Augusto, 16, entrou para uma estatística ao mesmo tempo triste e assustadora que contabiliza 139 vítimas. Desse total, 46 morreram e 93 ficaram feridas. O mapeamento foi feito pelo Instituto Sou da Paz e além de revelar um padrão na conduta dos autores dos atentados, traz outro dado preocupante que é a escalada de episódios dessa natureza.





Após o atentado a escola em Cambé, a doutora em Psicologia Sarah Vieira Carneiro, integrante do Grupo de Trabalho de Proteção e Segurança nas Escolas, do Ministério da Educação e Cultura, viajou ao Norte do Paraná, onde passou os últimos dias. Há 20 anos atuando em questões relacionadas a perdas, luto e separações, Carneiro veio representando o governo federal e nos dias em que esteve na região reuniu-se com membros do governo do Estado e da Prefeitura de Cambé com a finalidade de oferecer apoio e assessoria, apresentar sugestões de protocolo para o retorno das atividades na escola que sofreu o ataque e discutir a prevenção e o combate a esse tipo de crime, que leva insegurança para dentro do ambiente educacional. “Tenho agenda para voltar (a Cambé). Nossa ideia é manter o apoio perene em um trabalho longo de reconstrução”, prevê.





No calor do momento, é comum ressurgirem na sociedade os debates sobre a viabilidade de se colocar segurança armada dentro das escolas. Mas Carneiro avalia que esse caminho não é o mais adequado quando o objetivo é evitar que a violência adentre os muros dos estabelecimentos de ensino. “Alguns estudos científicos apontam que ter arma dentro da escola não previne ataque”, afirmou a psicóloga.