IR 2022: Receita paga restituições do segundo lote

Previsto inicialmente para encerrar em 29 de abril, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio para diminuir os efeitos da pandemia de Covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como atraso na obtenção de comprovantes. Mesmo com o adiamento, o calendário original de restituição foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês.

A Receita Federal paga nesta quinta-feira (30) as restituições do segundo lote do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) 2022. O lote ainda contempla restituições de anos anteriores.

Como consultar







A consulta pode ser feita no site da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e em Consultar Restituição. Ainda pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS.





Quem não estiver na lista pode consultar o extrato da declaração para verificar eventuais pendências. No caso, o contribuinte deverá entrar na página do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita) e verificar se há inconsistências de dados. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.





A restituição permanece disponível no banco durante um ano. Se o valor não for creditado, o contribuinte pode contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento da Receita pelo telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.