Saiba o que fazer com os investimentos com a Selic a 10,50%

Com a manutenção da Selic a 10,50%, os produtos de renda fixa isentos de Imposto de Renda ficam entre os mais rentáveis disponíveis no momento, aponta levantamento do C6 Bank.



Nesta categoria, debêntures incentivadas e letras de crédito imobiliário e do agronegócio e (LCA e LCI), com rentabilidade de 95% do CDI, chegam a um ganho anual líquido de 10,46%. Considerando a inflação projetada, isso equivale a um ganho real de 6,62%.

Pela isenção de IR, esses produtos superam os títulos de Tesouro Selic, que acompanham a taxa básica de juros. O título de vencimento em 2027, por exemplo, tem uma rentabilidade líquida real (considerando imposto e inflação) anual, projetada em 5,23%.





Ficam acima desse ganho os produtos com a rentabilidade acima de 100% do CDI, como CDBs de bancos pequenos, e os títulos prefixados com juro acima de 11% ao ano. O retorno mais alto é em função de um risco maior, pois geralmente são títulos com vencimento acima de dois anos e emissores com mais chances de calote que os grandes bancos.

Para esse tipo de investimento, o ideal é respeitar o limite de cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), de R$ 250 mil por CPF e por emissor.





"Apesar das taxas prefixadas estarem mais altas, esses produtos são mais arriscados do que os pós-fixados, que são aqueles atrelados ao CDI ou a Selic. Então, para um investidor mais conservador, a recomendação continua sendo grande parte da carteira em pós-fixados", diz Rafael Haddad, planejador financeiro do C6 Bank.

Um CDB a 108% do CDI, por exemplo, tem uma rentabilidade real líquida projetada em 5,99%.

Já os títulos do tesouro IPCA+, que pagam um juro prefixado somado à inflação do período, tem um retorno líquido real abaixo de 5%.

"O importante é diversificação, pois cada indexador vai se beneficiar em um cenário diferente. Caso a inflação saia do controle, o título prefixado pode não ser um bom negócio", afirma Haddad.