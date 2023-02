Fazenda inclui novos valores dos prêmios sorteados pelo Nota Paraná

O prêmio máximo permanecerá com o mesmo valor, de R$ 1 milhão. A mudança vale para as demais faixas. O prêmio de R$ 200 mil fica extinto e entram os de R$ 100 mil e R$ 50 mil, alcançando mais pessoas. Serão disponibilizados, a partir de agora, dez prêmios de R$ 10 mil e quinze mil prêmios de R$ 50,00.

A Sefa (Secretaria Estadual da Fazenda) divulgou nesta segunda-feira (27) mudanças na regulamentação do programa Nota Paraná, com os novos valores dos prêmios, que estarão disponíveis já a partir do sorteio do mês de março de 2023.

O Paraná Pay, vinculado ao Nota Paraná, que faz uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa, continuará distribuindo 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fazem o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

“O objetivo da alteração é proporcionar aos contribuintes maiores valores convertidos em premiação, além de facilitar para que os consumidores consigam transferir os valores recebidos para as contas bancárias, uma vez que o limite para transferência é de R$ 25, em razão da operação bancária, e com o antigo prêmio de R$ 10 isso não era possível”, explica o Secretário da Fazenda, Renê Garcia Júnior.

Criado pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria estadual da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras no comércio. Além disso, distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados no programa.

Entenda melhor as mudanças

Como aderir ao Nota Paraná





Para participar dos sorteios do Nota Paraná é necessário sempre pedir CPF na nota. “Mesmo com a nova divisão, ainda serão distribuídos R$ 5 milhões mensais pelo programa e todas as pessoas podem participar. Basta pedir CPF na nota em compras no Paraná, físicas ou pela internet, e se cadastrar no site do Nota Paraná para concorrer aos sorteios", afirma a coordenadora do programa, Marta Gambini.





Ao todo, desde o início do programa, em agosto de 2016, foram distribuídos em prêmios R$ 331,9 milhões aos paranaenses. São cerca de 4,6 milhões de consumidores inscritos.





Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.





Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. É preciso acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.