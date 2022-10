'Siga Antenado' troca parabólicas de famílias pobres para a chegada do 5G em Londrina e região

Quem utiliza a antena parabólica convencional para ver TV em Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Tamarana vai precisar migrar para o sistema digital para evitar interferências no sinal. Isso porque a faixa de 3,5 GHz, a chamada banda C, será reservada para a tecnologia 5G, que já funciona nas capitais e deve chegar à região no ano que vem.





Mais de 50 mil famílias de menor renda nestes sete municípios têm direito a receber o kit gratuito para a migração para a nova faixa de sinal. Nesta semana, a Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa - EAF) começa a fazer o agendamento das famílias beneficiadas para a substituição dos aparelhos antigos para o novo sistema.

O presidente da Siga Antenado, Leandro Guerra, comparou o serviço a uma limpeza de terreno. “É mais ou menos como se o Siga Antenado fosse limpar o terreno e depois as operadoras pudessem construir a estrada para que o 5G possa ser ativado na região de Londrina”, explicou.





“É importante destacar que esse processo começou pelas capitais. Atualmente, todas as capitais brasileiras já estão com o 5G ativados e agora passamos para uma outra etapa para cidades com mais de 500 mil habitantes, e Londrina está neste contexto pela relevância dela e também pela região. Agora, decidimos ampliar o escopo e fazer o serviço em mais seis municípios relevantes da região”, completou.

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF - Entidade Administradora da Faixa, criada por determinação da Anatel. É a entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A entidade é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G com as licenças da faixa 3,5 GHz.





Para ter direito ao kit gratuito, a pessoa precisa ser beneficiária de algum dos programas sociais do governo federal e também estar com a recepção da parabólica convencional funcionando.





