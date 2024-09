Londrinenses criam ferramenta digital para otimizar gestão de obras

Em uma obra, o desencontro de informações pode resultar não somente em perda de tempo, mas em desperdício de dinheiro. Uma alteração feita em um projeto já em andamento que demorou a chegar à equipe executora pode significar retrabalho, alta nos custos e atrasos na entrega.





Há algum tempo, existem no mercado tecnologias voltadas à construção civil que facilitam a comunicação entre os diversos profissionais envolvidos em um projeto, porém o investimento nessas ferramentas nem sempre é viável, economicamente, para pequenas e médias empresas.



Essa era uma dificuldade vivenciada pelos irmãos Camila e Caio Niero, engenheiros em Londrina. A cada projeto encaminhado por e-mail ou por WhatsApp eles se deparavam com percalços no controle de entrega.





Foi daí que surgiu a ideia de criar uma plataforma que além de concentrar todos os projetos em um único local, ainda permitia que as alterações fossem acompanhadas em tempo real por todos os que têm acesso a ela.

A startup Joinplace desenvolveu uma ferramenta digital com o objetivo de centralizar todas as tarefas em um único ambiente e, assim, otimizar a gestão e facilitar os processos, agilizando a tomada de decisões por arquitetos e engenheiros.





“A gente criou uma plataforma que na hora em que eu coloco o arquivo, automaticamente chega uma notificação para a pessoa, via aplicativo e e-mail, e eu consigo gerar um histórico dos arquivos para saber quem baixou, quando baixou”, explicou Camila.

“A gente criou a plataforma na qual consegue ter o controle dentro de um só lugar. As construtoras grandes já utilizam plataformas que fazem isso, mas têm custo elevado. A gente desenvolveu uma plataforma com as mesmas qualidades das plataformas grandes, mas atende os projetistas e as pequenas e médias construtoras”, destacou a engenheira.





Além de ser acessada pelo computador, a ferramenta inclui aplicativos para os sistemas operacionais Android e iOS, o que possibilita ter todos os projetos na palma da mão. Além da praticidade, reduz consideravelmente a necessidade de papel.

A primeira versão, utilizada apenas no escritório dos irmãos Camila e Caio, passou por adaptações para se adequar às demandas do mercado e permitir a sua comercialização. Nesta etapa, os engenheiros contaram com o suporte da construtora de startups londrinense Corelab, especializada no desenvolvimento de software e na profissionalização de negócios.





“Nos Estados Unidos, a gestão de ativos de uma obra já é uma realidade consolidada e vimos na Joinplace uma oportunidade de começar esse processo no Brasil”, disse o CEO da Corelab, Thiago Zampieri.





