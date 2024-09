Doodle do Google celebra pipoca com jogo interativo no estilo battle royale

O Google lançou nesta quarta-feira (25) um novo Doodle que celebra a pipoca (Celebrating Popcorn, em inglês), em um jogo no formato battle royale, que apresenta as fases ao preparar uma pipoca e tem o objetivo de manter vivo o grão de milho durante o processo.





No jogo, o usuário pode escolher jogar sozinho, em dupla ou em um grupo de pessoas, além de poder escolher um grão de milho com uma habilidade especial e aparências diferentes. O Doodle interativo está disponivel na página inicial do buscador apenas durante esta quarta-feira.

A ORIGEM DA PIPOCA





As origens da pipoca remontam ao início do século XVI, quando muitas culturas a preparavam e a usavam para decorar seus trajes cerimoniais. O alimento se tornou muito comum em todo o mundo durante os anos 1800, mesma epoca em que a primeira máquina de pipoca foi inventada.





Diferentes países e regiões agora têm seus próprios temperos em todo o mundo, como a pipoca doce no Brasil, a pipoca com cobertura de nori no Japão, a pipoca Za'atar no Oriente Médio, a pipoca de bordo no Canadá e outras variações.







Revestida de caramelo, cozida na chaleira, envolta em manteiga ou apenas levemente salgada, a pipoca é um alimento amado e consumido em todo o mundo.