Três apostas acertam as seis dezenas da Mega-Sena e recebem R$ 54 milhões cada

Nota falsa de R$ 420 estampada com bicho-preguiça e maconha é apreendida em Curitiba

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, nesta quarta-feira (4), em Curitiba, uma nota falsa de R$420, estampada com um bicho-preguiça e um símbolo da maconha. O homem que estava com o item foi preso por tráfico de drogas, no bairro Boqueirão.