Nota falsa de R$ 420 estampada com bicho-preguiça e maconha é apreendida em Curitiba

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, nesta quarta-feira (4), em Curitiba, uma nota falsa de R$420, estampada com um bicho-preguiça e um símbolo da maconha. O homem que estava com o item foi preso por tráfico de drogas, no bairro Boqueirão.





De acordo com a PMPR, além da nota falsa, foram encontradas 46 pedras de substância análoga a crack e cerca de 40 pinos de substância análoga a cocaína. Depois da abordagem, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Ainda de acordo com a PMPR, o valor da nota faz alusão ao símbolo 4:20, conhecido entre os usuários de maconha como o horário oficial para o consumo.