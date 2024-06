Educação: São Pedro do Ivaí é destaque no Paraná

O município de São Pedro do Ivaí (Vale do Ivaí) está entre os melhores do Paraná para se morar e investir. O reconhecimento ocorreu recentemente com a premiação “Cidades Excelentes”, que avaliou indicadores relacionados à educação, sustentabilidade, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outros.





São Pedro do Ivaí foi a primeira colocada no pilar “Educação”, na etapa estadual, na categoria “menor que 30 mil habitantes”, seguida pelos municípios de Sabáudia e São Jorge do Ivaí.

O levantamento dos dados e as comparações foram realizados pelo Instituto Aquila, por meio de uma ferramenta desenvolvida com inteligência artificial. A plataforma consolidou os resultados de 72 indicadores construídos a partir de seis pilares: governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública.





Para cada pilar, os municípios foram avaliados em três categorias, de acordo com o tamanho da população.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: