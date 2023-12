Em Maringá, Ministério Público recomenda que profissionais de saúde notifiquem casos de violência contra idosos

Em Maringá, no Noroeste do Estado, o MPPR (Ministério Público do Paraná) emitiu nesta semana duas recomendações administrativas que têm o objetivo de garantir os direitos e o bem-estar de pessoas idosas.





A primeira delas recomenda que sejam obrigatoriamente notificados às autoridades os casos de violência contra pessoa idosa ou com deficiência.

Os destinatários do documento são as secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social e as seções paranaenses dos conselhos profissionais de Medicina, Enfermagem, Psicologia, Serviço Social e Fisioterapia.





O intuito da recomendação é promover o treinamento e a qualificação dos profissionais que atuam nos serviços de saúde e assistenciais, para que eles sejam capazes de constatar casos de suspeita ou confirmação de violência contra pessoa idosa ou com deficiência e dar os prosseguimentos adequados, com a comunicação aos órgãos competentes para a apuração.

Deverá também ser elaborado “um protocolo ou fluxograma detalhado, claro e objetivo contendo todo o processo de encaminhamento dos casos de notificação compulsória”, para conhecimento de todos os profissionais envolvidos.