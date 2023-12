Idosa de 63 anos é encontrada morta com tiro no tórax dentro de casa na Zona Norte

Uma idosa de 63 anos foi encontrada morta com tiro no tórax dentro de sua casa no Jardim dos Alpes, na Zona Norte de Londrina. A PMPR (Polícia Militar do Paraná) foi acionada no início da madrugada desta sexta-feira (1º).





De acordo com os policiais, uma equipe foi até o local após um homem de 66 anos entrar em contato com a Corporação dizendo que, ao chegar em casa, encontrou sua esposa morta.

O marido, que trabalha como motorista de aplicativo, contou à Polícia Militar que tinha um revólver irregular em sua casa. A arma estaria guardada em uma gaveta e a vítima sabia de sua existência. O revólver, contudo, não foi localizado, assim como as munições.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e os socorristas atestaram o óbito da mulher. Estiveram no local, também, a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que recolheu o corpo.





O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.