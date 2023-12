Em votação apertada, Colégio Newton Guimarães em Londrina migra para modelo cívico-militar

Tradicional colégio da Vila Brasil (região central), o Professor Newton Guimarães entra na lista das unidades escolares que passarão para o modelo cívico-militar em 2024. O resultado da consulta pública foi bem apertado com 342 votos sim e 337 votos não.





Já em outros três colégios de Londrina a campanha do governo Ratinho Junior (PSD) para migração para o novo modelo teve maior adesão. A partir do ano que vem, os colégios Barão do Rio Branco (Jd. Petrópolis), Colégio João Rodrigues (Jd Antares) e Lauro Gomes, no Conjunto Maria Cecília (zona norte).

Com esses quatro aprovações, o Núcleo Regional de Londrina terá 21 novos colégios no modelo cívico-militar. Para que a implementação fosse efetivada, era preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar participem da consulta e que a maioria simples dos votantes (50% e mais um voto) fosse favorável ao programa.





Segundo o Governo do Estad, modelo educacional, que combina elementos da gestão civil com a presença de profissionais militares da reserva (inativos) na administração e na rotina escolar, a escola cívico-militar integra práticas e valores com os princípios educacionais, visando promover um ambiente escolar mais cívico e voltado para o desenvolvimento integral dos alunos. As escolas cívico-militares foram instituídas no Paraná em 2020.



Confira o resultado da consulta pública realizada na quinta e sexta-feira em cada colégio:

1- Newton Guimarães:

Sim- 342

Não- 337

Branco- 1

Nulo- 3

2- Barão do Rio Branco:

Sim- 399

Não- 184

Branco- 4

Nulo- 0





3- João Rodrigues:

Sim- 230

Não- 73

Branco- 0

Nulo- 7





4- Lauro Gomes:

Sim- 403

Não- 37

Branco- 1

Nulo- 0