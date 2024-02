Engavetamento de moto e carros deixa uma motociclista ferida na PR-323, em Rolândia

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um engavetamento na PR-323, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (14).





De acordo com as informações repassadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mulher conduzia uma Honda CB 300R no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-170 quando, ao atingir o KM 86, se envolveu em um engavetamento com dois carros - um Ford Fiesta e um Ford Ecosport.

Publicidade

Publicidade





A motociclista teve ferimentos leves, mas, mesmo assim, precisou ser encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para receber atendimento médico no Hospital São Rafael, em Rolândia.





O condutor do Ford Fiesta, de 61 anos, e o motorista do Ford Ecosport, de 44 anos, não ficaram feridos. Neste último veículo, havia dois passageiros, de 23 e 28 anos, que também não tiveram ferimentos.





Os condutores dos veículos foram submetidos ao teste etilométrico e obtiveram resultado negativo.