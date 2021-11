Especialista dá dicas de como evitar dívidas no início de 2022

Natal, confraternizações, ano novo, férias, impostos… O período de dezembro e janeiro acumulam gastos adicionais no orçamento e, para não começar o próximo ano acumulando dívidas, é necessário gerenciar suas finanças.

Uma pesquisa feita pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) estimou que 39,5% dos brasileiros anotam seus gastos extras (festas, serviços estéticos, presentes, entre outros), mas somente 17% se preparam financeiramente para esse período do ano.



Compreender quais são as dívidas e despesas para que elas não extrapolem o valor do salário é o primeiro passo para criar o hábito de planejar as finanças.





Embora a princípio pareça algo burocrático, o professor de Administração e Ciências Contábeis da Pitágoras Unopar, Fábio Hermann, explica que é um processo necessário e que deve ser encarado com algo natural. ‘’Pode ser em uma planilha digital, aplicativos ou no caderninho, se organizar e deixar claro as despesas e rendimentos é possível entender o quanto sobra para gastar no fim de ano’’, explica.





Veja mais dicas na Folha de Londrina.