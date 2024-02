Paraná fortalece atendimento a mulheres em situação de violência em mais municípios

O número de vagas e de municípios que realizam acolhimento institucional de mulheres em situação de violência foi ampliado. O atendimento ocorre em endereços sem identificação e permite que as mulheres recomecem suas vidas junto com a família em locais afastados dos agressores.





Os novos municípios que passar a ofertar o serviço com confinamento estadual são Colombo (Região Metropolitana de Curitiba), Foz do Iguaçu (Oeste), Rio Negro (Sul) e Guarapuava (Centro-Sul). Nesse sistema, Estado e prefeitura trabalham em conjunto para garantir o atendimento necessário.

Cadastre-se em nossa newsletter Seu melhor e-mail * Nome completo * CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Atualmente são sete municípios funcionando desta maneira, incluindo Irati (Centro-Sul), Curitiba e Ponta Grossa (Campos Gerais), sendo que esses três últimos também receberam mais vagas.





Além do aumento no número de vagas e municípios atendidos, os valores pagos também sofreram reajuste, passando de R$ 3,2 mil per capita, para R$ 5 mil, totalizando um repasse de R$ 780 mil por ano.

Publicidade





Para o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, a ação acompanha uma demanda apresentada pelos municípios e permite que essas mulheres possam receber o melhor atendimento possível. “Nesses momentos é preciso uma ação rápida da equipe da assistência social e esse aumento é uma forma de garantir essa agilidade”, explicou.





“Tomamos a decisão de fazer a adesão com interesse de fortalecer as políticas públicas para as mulheres. Nós conseguimos visualizar que o Estado está preocupado em redirecionar essa política, em fazer algo diferente”, disse a secretária de Assistência Social de Rio Negro, Eliane Valério Pereira. “É um passo importante no processo de regionalização de serviços de assistência social”.





Segundo a presidente do Conselho Estadual da Assistência Social, Renata Mareziuzek dos Santos, a união de forças é uma forma de melhoria no serviço ofertado a essas mulheres. “Essa é uma das formas de valorizarmos os nossos profissionais que atuam em uma área tão delicada como essa, e é também uma forma de termos atendimentos ainda mais ágeis e de qualidade em outras regiões do Estado”, acrescentou.





A ação é uma iniciativa do Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, em parceria com o Conselho Estadual da Assistência Social.