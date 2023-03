Estelionatário é preso por liderar golpe de créditos do INSS no norte do Paraná

A equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos prendeu em Londrina preventivamente nessa tarde de segunda-feira (27) José Casal, de 69 anos, suspeito da prática dos crimes de estelionato, associação criminosa e falsa identidade. A investigação tramita na comarca de Congonhinhas e a prisão ocorreu após diligências de rastreamento do suspeito efetuadas em conjunto pelas duas delegacias ao longo das últimas duas semanas.





Na cidade de Congonhinhas foram pelo menos sete vítimas do grupo criminoso, as quais tiveram um prejuízo total superior a 100 mil reais. O grupo simulava a existência de crédito do INSS a ser recebido pelas vítimas, se apossava de documentos pessoais e então realizava empréstimos bancários sem que as vítimas tivessem conhecimento.

Até o momento foram identificados três integrantes do grupo, sendo o líder José Casal, preso nesta segunda-feira. Os demais integrantes seriam: Gilmar Machado dos Santos, já preso preventivamente, e Marcos Rodrigues da Silva.





Em Londrina, José Casal estava atuando em nome de um terceiro em investigação da DFRV que apura a prática dos crimes de furto (art. 155 do Código Penal), comunicação falsa de crime (art. 340 do Código Penal) e receptação (art. 180 do Código Penal). (Com informações da Polícia Civil do Paraná)