Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h39 deste sábado (17).







ANGELINA LOURDES MARCONATTO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





JOAO ESTEVAM DE AMOREIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 17/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ABRAO PEREIRA MARQUES - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





CLARICE PEREIRA AFONSO - 59 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DURVAL GARCIA DOS SANTOS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 14:00

Local do Velório: ALCINA ALVES CAMARGO 427

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO

Publicidade





FLORINDA DA SILVA MARSICANO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





JOSE BATISTA DE JESUS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

Publicidade





JOSE DE SALES LIMA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 13:00

Local do Velório: R. OSÓRIO RIBAS DE PAULA, 1622 - VILA SANTA TEREZINHA

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação: SEPULTADO





JOSE ZACHEO - 81 anos - ASSIS/SP

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO

Publicidade





MARIA CACILDA CARLOS - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DE FATIMA MARQUES SANTOS - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Publicidade





MARIA JOSE DE OLIVEIRA DE MELO - 70 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA JOSE DIAS BRITO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 00:01

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO

Publicidade





MAYCOL ANTONIO DE SOUZA CRUZ - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 08:00

Local do Sepultamento: CAP. MUNICIPAL

Situação: SEPULTADO





NEUZA BATISTA RODRIGUES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





NOE DA CUNHA - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 16/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OTAVIANO MOSSELI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório: 17/02/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





RN - JESSICA PEREIRA DA GRAÇA - 0 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSELI GOMES DE SA LUCIANO - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 16/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





ALBERTINA DA CONCEICAO RICARDO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 15/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO