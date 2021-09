Lista de falecimentos dos dias 16 e 17 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).

Continua depois da publicidade





RAINER DOMINICUS HILDEBRANDT - 85 anos - LONDRINA/PR

Continua depois da publicidade

Comunicação em: 17/09/2021 - 07:35 am



Falecimento em: 17/09/2021

Continua depois da publicidade

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





DAVID DE SOUZA SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 06:52 am

Falecimento em: 17/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JEFERSON NOVAIS DE SOUZA - 23 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 06:37 am

Falecimento em: 17/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANTONIO CARLOS MANOEL - 47 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 06:33 am

Falecimento em: 17/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GLEIDEL RODRIGUES DE SOUZA - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 06:08 am

Falecimento em: 17/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: I.M.L





MATHEUS JESUS LOBRIGATTE MARTINS - 0 anos - CAMBARA/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 05:18 am

Falecimento em: 17/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





OSWALDO FERREIRA - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 17/09/2021 - 00:19 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





SIDNEI MORANDI - 76 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 22:08 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: MUN. DE UMUARAMA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANTONIO ALVES CONCEICAO - 62 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 21:50 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





JULIO CESAR GERMINARI - 41 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 21:01 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE - 14:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





VILMA TEREZINHA RODRIGUES - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 20:32 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao:





JOAO IMBILINO DOS SANTOS - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 19:47 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





LENICE MARIA MARTINS MENOTTI - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 19:17 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





ANISIO CORREA DE FARIAS - 68 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 18:21 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





MARIA AMELIA PEREIRA HAGEMEYER - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 17:38 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





SEBASTIANA LOPES GERALDO - 66 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 16:20 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS AS 08HS

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





JOAO MARCOS BALDO - 52 anos - CAMBARA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 16:09 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL

Situacao:





JOAO GUAIA - 89 anos - /PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 15:42 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 17/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





ISAIAS FIGUEIRA - 90 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 12:52 pm

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





NATIMORTO DE PRINCIELY CRISTINA DE FREITAS MENDONCA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 11:49 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





VERA LUCIA DE ALMEIDA - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 11:44 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





DIVALDO DE SOUZA LEITE - 57 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 11:38 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JUAN RODRIGUES MAGALHAES - 30 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 10:52 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





ANA GAGLIOTTI FONTANA - 72 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 10:00 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: ROLANDIA -PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





BENJAMIN VENDITTO DA SILVA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 09:46 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





SEBASTIAO NATAL FIAIS - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 08:39 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





EDSON GALDINO - 56 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 06:54 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





LEUADIR DE OLIVEIRA - 64 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 06:05 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





SADAKO YOSHII AMAUKI - 95 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 05:21 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOANNA PEDRO MALUCELLI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 02:11 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 16/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: SEPULTADO





DARCY MENDES DE BRITO - 89 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Comunicação em: 16/09/2021 - 02:09 am

Falecimento em: 16/09/2021

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. BELA VISTA DO PARAISO

Situacao: