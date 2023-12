Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h30 deste domingo (3).











ALESSANDRO RADDI - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





AMAURI DIAS FERREIRA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS LEONI - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN. DE SERTANOPOLIS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ANTONIO APARECIDO DE QUEIROZ - 64 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO TANFERE - 75 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





BEATRIZ AUGUSTO - 30 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

Publicidade





DOLORES COBO - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 20:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





ELZA DA SILVA BEZERRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

Publicidade

INES DE OLIVEIRA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





IRACEMA BATISTELA PLAZA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação:

Publicidade

IZA MINGUETTI - 93 anos - SAO LUIZ/LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 22:00

Local do Velório: SALAO PAROQUIAL DE SÃO LUIZ

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situação: VELANDO

JOANA ZULIANI - 72 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ARAPONGAS

Situação:

Publicidade





JOSE CARLOS DOS SANTOS - 54 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE JOAQUIM NUNES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA ANGELA ROSSETTO FIGUEIREDO SOARES - 68 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NELIO ROBERTO DOS REIS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 01:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





RN SIMONE CLEMENTE DOS SANTOS - 0 anos - DISTRITO TERRA NOVA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SANDRA PEREIRA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VANDA CARNEIRO DA SILVA - 54 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situação:

WESLLEY MENDEL - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





WILSON PONCIANO DE OLIVEIRA - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/12/2023

Data e Horário do Velório: 03/12/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADIR LEITE - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DENZO CHIBANA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 11:30

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EDESIO ALVES SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





EULICES FLORIANO BIZERRA DE LIMA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO SEM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EUNICE FALLEIRO DE LIMA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HELENA JOSE DA SILVA SANTOS - 80 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ISAURA VEIGA SANCHES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 20:00

Local do Velório: IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL - RUA JOAO XXIII, 401

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JAIR ALVES COSTA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023



Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOANA MARIA DE JESUS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO MARIA THOMASI ROCHA - 65 anos - ROLANDIA /PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE BISPO DE ALCANTARA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: SEPULTADO





MANOELINA CAMARA MANDOLINI - 89 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCELO JOSE SILVA - 38 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARCIA REGINA RONQUI PARRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA DE SOUZA ZORATTO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 01/12/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





RAIMUNDA CAVALCANTE DE SÁ - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório: 02/12/2023 - 01:30

Local do Velório: IG. AVIVAMENTO BIBLICO - AV. DEZ DE DEZEMBRO, 1436

Data e Horário do Sepultamento: 02/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





REINALDO BALBINO DE MORAES - 66 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JABOTI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ZENIR DOS SANTOS - 77 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 01/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: