Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h30 deste sábado (23)







ALZIRA DE SOUZA SILVA - 74 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 23/12/2023





MAURO CELIO DE LIMA - 48 anos - JACAREZINHO/PR



Falecimento em: 23/12/2023

NOELIA AZEVEDO DOS SANTOS - 93 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 23/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





WENDER DE LIMA PICCIOLI - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/12/2023

ALLAN JHONIS NORMANHADE SOUZA - 32 anos - FLORESTOPOLIS /PR



Falecimento em: 22/12/2023





ANGELICA RAMOS IZIDORO - 43 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 09:00

Local do Velório: IGREJA METODISTA- RUA ADULCINO JOSE JORDÃO, 503 JD DO SOL

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





BETTY SYLVIA NOBARA ISHIKI - 55 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

CLEIDE MARIA DA COSTA CAMILO - 71 anos - FLORESTOPOLIS/PR



Falecimento em: 22/12/2023





CONCEIÇAO RIBEIRO DOS SANTOS - 75 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





DEOCLECIO BAPTISTA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 22/12/2023 - 12:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





FABIO RICARDO LOBO BARBOSA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/11/2023 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





HEITOR DE ASSIS AQUINO - 0 anos - PEROLA/PR

Falecimento em: 22/12/2023











JANDIRA FABRIS DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





JOAO BATISTA MARTINS - 67 anos - SAO JOAO DO IVAI/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SAO JOAO DO IVAI





JOSE FERREIRA DE AGUIAR - 84 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 10:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: PREPARANDO





KENDIRO TODA - 86 anos - SANTA CECILIA DO PAVAO/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 22/12/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LYDIA RAMOS - 78 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC.





MARIA APARECIDA ALVES DE JESUS - 65 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 23/12/2023 - 03:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: VELANDO





MARIA DO CARMO DE SOUZA DA ROCHA - 83 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 22/12/2023





MARIA OLIVEIRA SILVA - 92 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDRADINA-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNICIPAL

Situação:





OLIVIA GOLIAS GONCALVES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2023





SEBASTIAO GABRIEL DO COUTO - 94 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório: 22/12/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SEBASTIAO GONÇALVES DA SILVA - 68 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Falecimento em: 22/12/2023





SILVANA PARIZ - 68 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SONIA DE OLIVEIRA SANTOS - 57 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULT. C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/12/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VILMA BORRERO DE ARAUJO - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 23/12/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO MACIEL DA SILVA - 89 anos - CAMBE/PR



Falecimento em: 21/12/2023





CARLA DOS SANTOS RUFINO KOGA - 61 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 21/12/2023

Data e Horário do Velório: 21/12/2023 - 22:00

Local do Velório: IGR.DE JESUS CR. DOS ULT. DIAS- RUA OZORIO DUQUE ESTRADA 143

Data e Horário do Sepultamento: 22/12/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





DARCY SARGIN - 74 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 21/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBAITI





DIAMANTINO ALVES PEREIRA - 73 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 21/12/2023

Data e Horário do Velório: 21/12/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





EDINALDO DI BERNARDO - 64 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 21/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS