Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de outubro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h20.







LAURINDO CASADO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

MARIA APARECIDA RAMOS DE SOUZA - 68 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 27/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CENTENÁRIO DO SUL

Situação:





NAGIBE FRANCO FERREIRA - 69 anos - GUARAVERA/PR

Falecimento em: 27/10/2023

Data e Horário do Velório: 27/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITÁRIO GUARAVERA - R. SÃO SALVADOR S/N

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação: PREPARANDO

ALTACIR RODRIGUES DA COSTA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AUGUSTO SIVALDO GOMES - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 27/10/2023 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

BEATRIS MARIA DE PINHO SOUSA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 27/10/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





BENEDITA LOURENÇO DE LIMA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 27/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

CONCEICAO CAMARGO SANTO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 13:00

Local do Velório: RODOVIA MARIO GONCALVES PALHANO, 5620

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





FRANCISCO GARCIA BATISTA - 91 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA FÉ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTA FÉ

Situação:

MANOEL ANTONIO CALDEIRA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 27/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





MARCELIANO ILKIU - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO

MARIA APARECIDA DA SILVA BRIONES HENRIQUEZ - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:









MARIA ARAUJO ALCANTARA - 77 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA DE FATIMA VALENTIN - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARIA SEBASTIANA DE PAULA ALVES - 81 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:









UBIRACY CREUSA LOBO MOREIRA SILVA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





WALTER FERREIRA MENDES - 76 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 26/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:









ANELITA VIEIRA DO NASCIMENTO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/10/2023

Data e Horário do Velório: 26/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO