Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de dezembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Autarquia de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



MAURILIO NONES - 52 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Comunicação em: 07/12/2021 - 06:26 am

Falecimento em: 07/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





LOURDES GATI - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/12/2021 - 06:09 am

Falecimento em: 07/12/2021

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





JOSE DOS SANTOS - 59 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 07/12/2021 - 05:27 am

Falecimento em: 07/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GENESIO FORNACIARI - 92 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/12/2021 - 04:39 am

Falecimento em: 07/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS (10:00H)

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





FLORISVALDO DE OLIVEIRA SILVA - 67 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 23:56 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ALVARO NUNES MAIA - 69 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 22:44 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: OUTROS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NILZA NOBRE DA SILVA - 68 anos - JANDAIA DO SUL/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 22:09 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAP. MORT - R. HELENA A SOBRINHO , FÁTIMA DO SUL - MS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL

Situacao:





JUVENAL SEVERINO DOS SANTOS - 82 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 21:44 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: MUNIC. ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





OLINDA MARIA DA SILVA FERNANDES - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 18:23 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ - INICIO AS 23:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 10:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





MARIA DE JESUZ DA CRUZ - 68 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 18:14 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





CEZIRA GIATTI CANTIZANI - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 17:02 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF - INICIO AS 10:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: PREPARANDO





ANTONIO GERMANO - 87 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 15:18 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - 50 anos - ASSAI/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 14:19 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: ASSAI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAI

Situacao:





GERALDO OTAVIO JOSE DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 13:02 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





VERA CORREA DOS SANTOS - 53 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 12:47 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





NILCE MARIA PAVANATO GUIMARAES - 58 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 12:14 pm

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MARGARIDA HARUMI TADANO - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 11:32 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2021 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





CONCEIÇAO ALVES DE LACERDA - 91 anos - JATAIZINHO/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 10:37 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO

Situacao:





SEBASTIAO CHAGA - 85 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 09:56 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





HIDEO MITSUNAGA - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 08:04 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JOSE MANOEL DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 07:44 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





BENEDICTO CARLOS DE SIQUEIRA - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 06:14 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





ELIAS FERREIRA SIQUEIRA - 69 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 05:18 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAP. NOVO BANDEIRANTES/CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





ESTER CORREA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 05:13 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS(13:00)

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





CLEONICE GOMES CORREA - 86 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/12/2021 - 03:01 am

Falecimento em: 06/12/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: