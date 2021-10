Fiscalizações na rua Paranaguá, em Londrina, seguem com rondas e estabelecimentos monitorados

A GM (Guarda Municipal) monitorará a região da rua Paranaguá, em Londrina, de domingo a quinta-feira, das 19h às 0h. Quem revela a providência é o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, que participou de uma reunião, nesta segunda-feira (18), para discutir os próximos encaminhamentos das operações integradas de fiscalização na região com muitos bares e restaurantes.

“Essas fiscalizações vão enfocar aqueles estabelecimentos que foram interditados ou sofreram algum tipo de intervenção, para assegurar que as medidas legais sejam cumpridas, assim como outros locais que vierem a ser denunciados. Às sextas-feiras e sábados, prosseguiremos com as Aifus, nos moldes que executamos nos últimos dez dias. É importante lembrar que, além dos estabelecimentos comerciais, também monitoramos os transeuntes e clientes que circulam por aquela região. Além de coibir infrações relativas ao trânsito, estamos reforçando o cumprimento da Lei Seca, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, após as 22h”, prometeu Ramos.

Ainda segundo o secretário de Defesa Social, a Prefeitura de Londrina remeterá ao Ministério Público as informações sobre os estabelecimentos que sofrerem sanções administrativas e que venham a reincidir em suas infrações, para a tomada de providências relativas à esfera penal.





Ao todo, 18 espaços foram vistoriados nas últimas ações, sendo que nove deles apresentaram algum tipo de irregularidade e foram notificados ou autuados.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, o trabalho realizado pelos agentes da Guarda Municipal contará com o apoio de fiscais de outros órgãos como a Sema (Secretaria do Meio Ambiente), Fazenda e Vigilância Sanitária, que realizarão plantões durante as ações.





Canhada alegouque a operação terá prosseguimento enquanto for necessário. “Temos recebido manifestações positivas dos fiscais que participam da ação e dos moradores da região e, por isso, continuaremos com as atividades. Pessoas que moram em outros bairros também têm feito denúncias, e posteriormente realizaremos operações, nos mesmos moldes, nas demais regiões da cidade”, pontuou.





De acordo com a GM (Guarda Municipal), as ações do órgão na região foram motivadas após diversas denúncias de descumprimento das normas de combate à pandemia, tráfico de drogas e roubos, entre outros fatos registrados.





Entre os dias 8 e 17 de outubro, a GM lavrou 155 autos de infração de trânsito, incluindo incidentes com pessoas não habilitadas e veículos não-licenciados, entre outras irregularidades. No mesmo período, 30 veículos foram apreendidos por problemas na documentação.





As equipes da Guarda Municipal lavraram 14 termos de constatação para pessoas flagradas sem utilizar a máscara de proteção, item obrigatório no combate à pandemia. Quem for flagrado nessa situação será multado pela Prefeitura.





Os guardas municipais prenderam quatro pessoas em flagrante no período. Três homens foram levados à delegacia por posse de duas armas de fogo, mais de 40 munições e 86 gramas de maconha; e um homem foi encaminhado à delegacia por desacato durante a fiscalização e posse de entorpecentes.





CMTU: Entre 14 e 16 de outubro, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) participou de bloqueios viários realizados na Rua Paranaguá.





Nesse período, foram abordados mais de 200 veículos, sendo que 16 deles foram removidos pelos agentes da CMTU e 44 autos de infração foram lavrados. Ao todo, quatro agentes participaram das ações realizadas nos dias 14 e 15, e dois estiveram em atividade no dia 16.





Fazenda: A Secretaria Municipal de Fazenda, por sua vez, fiscalizou 36 estabelecimentos, localizados na Rua Paranaguá e em outras vias centrais, nos dias 14, 15 e 16 de outubro.





Durante esses procedimentos, foram realizadas nove interdições, e os agentes lavraram dois autos de infração e 12 autos de notificação. Entre as infrações constatadas, houve situações relacionadas a irregularidades em alvarás e ao não-cumprimento de precauções sanitárias relativas à pandemia de Covid-19.