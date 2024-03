Folha de Londrina é finalista do 5º Prêmio Femipa de Jornalismo

A organização do 5º Prêmio Femipa de Jornalismo em Gestão da Saúde divulgou os finalistas nas categorias reportagem em áudio, escrita e em vídeo. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de encerramento do 16º Seminário Femipa, na quinta-feira (21).







A repórter Jéssica Sabbadini concorre na categoria escrita com a reportagem “Ao popularizar cirurgia, hospital devolve qualidade de vida”, publicada na Folha de Londrina, na edição de 16 de fevereiro. A reportagem mostrou a história de pacientes que conseguiram passar por aguardadas cirurgias por meio do programa ‘Cirurgia para todos’, do Hospital Evangélico de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O material mostra o drama de quem convive com dores crônicas e tem que aguardar pela fila de cirurgias eletivas do SUS (Sistema Único de Saúde), que recebeu uma sobrecarga considerável desde o início da pandemia de Covid, em 2020.







Concorrem também na mesma categoria Francielly Azevedo e Lucas Sarzi, do Portal Banda B, com dois trabalhos: ‘Apesar do câncer’ – o poder dos cuidados paliativos no enfrentamento às doenças que tiram o chão, mas não a vontade de viver; e “Um dia no hospital – a rotina dentro do Cajuru, referência no atendimento de traumas no Paraná”.







Já na categoria reportagem em áudio, concorrem Andressa Tavares, da Rádio CBN Curitiba, com a série especial: “Importância e desafios dos hospitais filantrópicos no fortalecimento da saúde no Paraná”; Felipe Harmata e Grasiani Jacomini , também da CBN Curitiba, com “Vida” – série especial sobre iniciativas inovadoras na área materno-infantil de hospitais filantrópicos”; e Lorena Malucelli Pelanda, da Rádio BandNews FM Curitiba, com a série especial “Hospitais filantrópicos são referência em saúde integral”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: