Frente fria avança pelo Paraná nesta quarta e IDR não descarta temporal em Londrina

O calor, que pode facilmente ultrapassar os 30ºC nesta tarde, e o surgimento de nuvens anunciam a chuva prevista esta quarta-feira (17) em Londrina.

Estes comportamentos pré-frontais, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa, são sinais da frente fria em formação no sul brasileiro, que instabiliza grande parte do Paraná nas próximas horas, não só o Norte.

Espera-se que as precipitações cheguem já pela tarde e marquem presença até a quinta (18).





Tempestades e ventos velozes, culpados pelo rastro de destruição visto nos últimos dias, não são descartados pela pesquisadora. Além da frente fria, há uma área de instabilidade no Paraguai que soma esforços para potencializar o volume chuvoso.





A primevera tem se mostrado uma prévia do verão quente que vem por aí. Os termômetros marcam temperaturas acima de 30ºC em dias consecutivos. No pico de aquecimento desta terça (16), por exemplo, 33,1ºC foram apurados pela estação meteorológica do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), situada na zona sul da cidade.

Quer entender melhor as características da estação das flores? Costa explica que os fenômenos climáticos são repentinos e, muitas vezes, não previstos com grande antecedência. Leia mais.





O sistema instável alivia o calor, mas só nesta quinta-feira (18), quando máximas esperadas pelo Instituto estão entre 26ºC e 27ºC. Mínimas devem ser de 18ºC.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.