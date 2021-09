Frente fria traz chuva e ameniza calor em Londrina nesta quinta

Uma frente fria que se forma no sul brasileiro chega ao norte paranaense e transporta chuva nesta quinta-feira (9) para Londrina.

O alívio do calor não será agora. A agrometeorologista Angela Costa explica que, nesta quarta (8), os termômetros podem marcar 36ºC e os ventos mudam a direção, se intensificando. Pela manhã, as temperaturas foram de 18,6ºC. É o que a pesquisadora chama de comportamento pré-frontal, comum antes da instabilidade.





A cidade enfrenta um histórico de estiagem. De acordo com registros do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), a última chuva, que acumulou 17 milímetros, foi nos dias 27, 28 e 29 de agosto, após mais de um mês de seca. O episódio anterior foi no dia 16 de julho.

A precipitação prolonga-se pela sexta-feira (10) e sábado (11). O calor já perde força nesta quinta (9), quando máximas previstas são de 25ºC e mínimas, de 15ºC, projeta Costa.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.