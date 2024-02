Furtos em lojas ganham incentivos em redes sociais com grupos que se exibem e trocam dicas

"Mirtilo de hoje rendeu muito!", exibe Camila, nome fictício, em seu perfil no X (Twitter). Em quatro fotos, ela mostra tudo o que furtou em um dia: roupas, perfumes, sabonetes, esmaltes e itens de maquiagem, totalizando R$ 1.242,60.





Ao lado de seu nome no perfil, com foto de uma celebridade sul-coreana, ela usa um emoji do mirtilo. A frutinha azul é o código adotado pela comunidade secreta autodenominada "clepto" para se reunir na rede social. Através de emojis como o do mirtilo, do rato ou da cesta, membros do grupo ostentam suas aquisições ilegais de uma tarde no shopping ou uma ida às Lojas Americanas e similares.

No Brasil, o artigo 155 do Código Penal define o crime de furto como "subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel". Quem furta pode pegar de um a quatro anos de reclusão e multa. Mas não é só no Brasil que a prática vem se expandindo entre os jovens. A comunidade clepto é internacional e reúne principalmente garotas, a maioria adolescentes ou no início da vida adulta.





Usando perfis falsos, elas trocam dicas de como despistar seguranças, encontrar o ponto cego de câmeras, desmontar alarmes, costurar fundo falso em bolsas e casacos e até como proceder com as autoridades caso um flagrante aconteça.

A comunidade mirtileira tem ética, estética e etiqueta. Comércios pequenos, por exemplo, devem ser poupados. "Mirtilar em lojas pequenas, mercadinhos e brechós é mau caráter. Cada venda é uma conquista para eles", afirma uma jovem em um post na comunidade.





Já a estética envolve roubar maquiagens com muito brilho, perfumes de grife, lingeries rendadas, roupas com laços e frufrus no estilo otaku da cultura pop japonesa, ursinhos de pelúcia, itens de papelaria, doces importados, tudo muito rosa e lilás -se for da Hello Kitty, melhor.

Ana (nome fictício), 19, de Goiânia, conta que costuma roubar lojas desde a infância, mas que há quatro anos virou "mirtileira". "Quando me dá vontade de pegar algo, eu pego. Mesmo que não use. Depois sinto remorso", relata ela, que já chegou a voltar às lojas para devolver o que havia afanado.





Seu maior furto foi de R$ 800 em roupas na Youcom. "Na hora fiquei bem feliz, mas depois senti culpa e acabei doando tudo", relatou ao F5. Para Ana, a maioria dos casos é diferente do seu. Ela acredita que a comunidade incentiva as jovens a cometerem os furtos. "Muita gente de lá foi influenciada". Ana conhece vários membros da comunidade que já foram flagrados. Na maioria das vezes, são impedidos de voltar às lojas, mas voltam a praticar os furtos em outros locais.

A espanhola Sam (nome fictício), de 21 anos, conta que ficou "levemente viciada" em roubar lojas aos 16 anos. "Me sinto trouxa quando pago por alguma coisa", afirmou ela à reportagem. Em uma postagem recente, ela mostra tudo o que furtou em um dia: lingeries rendadas, chocolates e acessórios de cabelo.





A alemã Julia (nome fictício), de 18, começou a se aventurar na "mirtilagem" por influência de uma amiga. "Passei a postar [o produto dos roubos] porque precisava de algum conteúdo para publicar. E também porque gosto de ver o que as outras pessoas pegaram para me comparar. Acho que sou boa nisso", diz.

