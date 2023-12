Gaeco oferece denúncia contra quatro PM's que receberam dinheiro para matar agiota em Ibiporã

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braço do Ministério Público, ofereceu denúncia criminal nesta quarta-feira (13) por homicídio qualificado contra sete pessoas investigadas a partir da segunda fase da Operação Mar Vermelho. Entre os denunciados, estão quatro policiais militares que atuavam na Rotam de Ibiporã.





A denúncia é sobre um crime que aconteceu em setembro de 2021. A operação apurou que parentes de uma ex-vereadora de Bela Vista do Paraíso contrataram os policiais militares para executar dois agiotas. Esses particulares contraíram uma dívida de R$ 180,00 e estavam sendo pressionados pelo pagamento. Para acabar com a pressão, eles procuram os PM’s e armaram uma emboscada para matar os agiotas.

O segundo agiota saiu do local em outro carro e por isso acabou não sendo abordado pelos policiais.





Para ocultar o crime, os oficiais da Rotam simularam um confronto. Outra descoberta da investigação é que os policiais estiveram em um estabelecimento comercial vizinho e determinaram que as câmeras de monitoramento fossem desligadas, para evitar que a ação criminosa fosse gravada.

sses quatro PM’s já estavam sendo investigados por outros crimes e afastados. Eles foram presos na 2ª fase da Operação Mar Vermelho na última quarta-feira, dia 6.





Os oficiais foram denunciados por homicídio com três qualificadores (mediante promessa de recompensa, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito)

O Ministério Público solicita também na denúncia a fixação de danos materiais e morais à família da vítima e a fixação de danos morais ao Estado, em razão da utilização de viatura, equipamentos e armas da Polícia Militar para o cometimento do crime de homicídio.





As investigações contaram com a colaboração premiada de um dos envolvidos em outros fatos criminosos.