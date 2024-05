Grupo Ás de Paus apresenta em Londrina espetáculo vencedor do Troféu Gralha Azul 2023

O Núcleo Ás de Paus realiza neste domingo (19) a primeira apresentação do ano em Londrina do espetáculo infantil "Encontro de Gigantes", vencedor de quatro prêmios do Troféu Gralha Azul 2023, a premiação mais importante de teatro do estado do Paraná.





A companhia foi a grande vencedora da 40ª edição do prêmio, tendo recebido oito troféus com seus espetáculos "Encontro de Gigantes" e "Fagulha".



Desde sua estreia em 2019, o espetáculo "Encontro de Gigantes" já realizou mais de 100 apresentações nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e agora, retorna a Londrina em uma única apresentação. A temática do espetáculo está diretamente ligada à trajetória de pesquisa desenvolvida pelo grupo há 16 anos.





A pesquisa com a perna de pau foi ampliando os horizontes de seus saberes e fazeres, e, gradualmente, cada integrante foi tecendo e reconhecendo a noção de prolongamentos da atriz e do ator como parte fundamental da investigação cênica do grupo. A prática com este elemento também foi se delineando como uma atividade potente a ser compartilhada com o público.

Foi assim que em 2019 surgiu o espetáculo "Encontro de Gigantes". Com o texto de autoria de Camila Feoli, o espetáculo é o primeiro trabalho do grupo elaborado para o público infantil, ou, como a companhia prefere definir, um espetáculo feito especialmente para crianças de todas as idades.







Na história, a perna de pau se torna uma metáfora para abordar o processo de crescimento: como passamos a ver o mundo quando crescemos?





A figura gigante, que aparece caminhando sobre pernas de pau, nos mostra que é possível crescer sem deixar de se relacionar com o mundo de uma forma encantada e brincante. Ao final do espetáculo, todos são convidados a brincar com perninhas de pau e toquinhos de madeira, brincadeira que une gerações em uma vivência lúdica em diversos locais de convivência.





