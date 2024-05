Londrina: pacientes de Unidades Básicas de Saúde podem participar de grupos de atividade física

A secretaria municipal de Saúde de Londrina oferece grupos de prática corporal e atividade física para usuários de todas as Unidades Básicas de Saúde. Esses encontros são conduzidos pelas equipes multiprofissionais da APS (Atenção Primária à Saúde), as eMulti (antigo NASF), em todas as regiões da cidade.







Para atender as 53 UBS de Londrina, a cidade conta com sete equipes eMulti. Na área urbana, os profissionais de educação física conduzem os grupos de atividade física; já os fisioterapeutas, que atuam na área urbana e distritos, coordenam grupos de práticas corporais, envolvendo reabilitação e pacientes com dores crônicas.



Geralmente, a comunidade se reúne duas vezes por semana para as atividades físicas, em aulas animadas e com bastante movimento, com duração de uma hora. A população idosa representa a maioria dos participantes, mas os grupos são abertos a outras faixas etárias.







DO AQUECIMENTO AO ALONGAMENTO

A educadora física e integrante do eMulti, Anne Cristine Becchi, atende nas UBS Vila Brasil, Vila Casoni, Centro, Guanabara e Cafezal. Cada do encontro dos grupos que ela coordena tem a participação, em média, de 30 a 60 pessoas.





Por causa da grande presença, os participantes são levados a praças, salões de igrejas, quadras esportivas e outros espaços do bairro.





“O objetivo principal é estimular a prática da atividade física através de exercícios específicos com enfoque no aspecto motor, biopsicossocial, condicionamento físico, emagrecimento, bem-estar, alívio de dores, e melhora da saúde e qualidade de vida”, explica Becchi.





