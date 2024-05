Londrix e Okupa promovem Feira de Livros neste domingo

O Festival Londrix, tradicional evento cultural realizado há 18 anos em Londrina, faz parceria com a Feira Okupa para uma Feira de Livros e afins neste domingo (19), 18h, no Bar Valentino. A programação ainda contará com sarau e lançamentos de livros, exibição da Mostra Londrix Vídeo Poema.





O Londrix é reconhecido nacionalmente como um importante evento na área literária, reunindo escritores e artistas para celebrar a leitura e promover a disseminação da arte escrita, oficinas, debates e performance dos autores. A direção é da produtora Chris Vianna e realização da Atrito Arte.



Nessa edição, além da habitual feira literária, estarão expostos artigos artesanais de produtores da cidade, como cerâmica, bordados, cosméticos, bijouterias, velas, moda e itens relacionados à editoração, como papelaria e encadernação.





A Feira Okupa acontece há dois anos na cidade e é um evento para fazer girar arte e empreendedorismo, promovendo a cultura e o trabalho de artesãos de Londrina.





