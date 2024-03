Ginecologista de Maringá acusado de assediar sexualmente 29 mulheres é denunciado

O MPPR (Ministério Público do Paraná) denunciou criminalmente um médico investigado por crimes de violação sexual cometidos contra pacientes.





A denúncia foi oferecida nesta segunda-feira (25) e relata a ocorrência do ato criminoso por 37 vezes, praticados contra 29 vítimas no consultório do denunciado, em Maringá, no Norte Central do Estado.

A 10ª Promotoria de Justiça de Maringá, que assina a denúncia, requer a condenação do autor pelos crimes de violação sexual mediante fraude, com a agravante de terem sido cometidos em violação de dever inerente à profissão.





De acordo com a denúncia, os abusos teriam ocorrido nos anos de 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023.

Mesmo após o oferecimento da denúncia, e considerando a repercussão do caso, a autoridade policial continua realizando a oitiva de outras possíveis vítimas que têm entrado em contato com a Delegacia de Polícia da Mulher de Maringá.





A partir da continuidade das apurações, é possível que outras denúncias sejam oferecidas.





O médico investigado foi preso preventivamente no dia 11 de março deste ano e permanece na cadeia pública de Maringá. O processo tramita sob sigilo.