Homem acusado de importunação sexual contra ciclista é detido

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem, de 19 anos, por importunação sexual contra uma mulher que estava andando de bicicleta, em Palmas, região Sudoeste do Estado. A captura ocorreu na terça-feira (28). Ele foi localizado no bairro onde mora, naquele município.

O crime ocorreu quando a vítima andava de bicicleta na avenida Constantino Fabrício Silva Pinto. Um veículo se aproximou e um dos ocupantes a importunou sexualmente, passando a mão nas nádegas da mulher. Ela foi derrubada da bicicleta, sofrendo lesões corporais. Não foi divulgado, porém, qual dos ocupantes do automóvel foi detido.





A PCPR instaurou um inquérito policial e iniciou diligências para identificação do suspeito. O veículo também foi identificado e apreendido. Outros três ocupantes do carro também já foram identificados. O caso segue em investigado pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal.