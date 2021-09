Paranaense cai da bicicleta ao sofrer abuso no trânsito em Palmas (PR)

Em outro vídeo, a estudante mostra os hematomas causados pela queda, mas diz que está bem. Nos comentários, os internautas expressaram repúdio à violência e prestaram solidariedade a ela. "As mulheres não têm um minuto de paz, que absurdo!", escreveu uma internauta. "Conte com nosso apoio! Inadmissível um abuso desses.", comentou um rapaz.

No registro, que já conta com mais de dois milhões de visualizações, é possível ver um carro branco se aproximando da estudante. Depois, um dos ocupantes coloca a mão para fora da janela e toca no corpo de Andressa, que perde o equilíbrio e cai no chão.

A universitária Andressa Lustosa foi derrubada da bicicleta após sofrer uma violência sexual enquanto pedalava neste domingo (26), na cidade de Palmas, no interior do Paraná. O momento foi registrado por uma câmera de segurança e compartilhado pela própria ciclista nas redes sociais.





De acordo com pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva divulgada em 2019, 97% das mulheres afirmam que já foram vítimas de assédio sexual no transporte público, carros aplicativo ou em táxis. Já segundo dados do Ministério Público do Trabalho, denúncias de assédio sexual no trabalho cresceram 64,7% entre 2015 e 2019.





Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, Andressa disse que já fez um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. "Está na hora de alguém tomar uma atitude . A gente não está aguentando mais esse tipo de situação. É humilhantes nós, mulheres, não podermos sair pra rua fazer uma atividade física por medo", disse ela.