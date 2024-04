Polícia Civil investiga assalto à praça de pedágio de Jacarezinho

A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para investigar o assalto praticado contra a praça de pedágio de Jacarezinho (Norte Pioneiro), na noite da última segunda-feira (22). A polícia analisa as imagens captadas pelas câmeras de segurança da concessionária na tentativa de identificar os suspeitos.







O crime ocorreu pouco depois das 22 horas. As imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram, de vários ângulos, o momento em que três homens armados invadem as cabines de cobrança. Dois deles usavam balaclavas sob capacetes e o terceiro cobria o rosto com uma blusa.

Os assaltantes renderam os funcionários da concessionária e segundo a polícia, além de ordenarem a entrega dos valores do cofre, levaram também todo o dinheiro que estava nas caixas das cabines. Toda a ação durou cerca de três minutos. Não houve agressão física e ninguém ficou ferido. As câmeras também mostram os três suspeitos fugindo do local a pé.





Segundo a EPR Litoral Pioneiro, que administra a praça de pedágio em Jacarezinho, a quantia roubada foi baixa em razão de as cabines de cobrança não reterem grandes quantias em dinheiro e também pelo fato de a maioria dos usuários passar pelas cancelas utilizando as tags.





