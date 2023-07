Homem de 41 anos morre após ser atropelado por dois carros na BR-369, em Arapongas

Após a colisão entre o pedestre e o primeiro carro, outro automóvel, que seguia no sentido oposto, colidiu com o corpo, que foi parar do outro lado da via.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o pedestre foi atingido, primeiramente, por um veículo que seguia no sentido de Arapongas a Londrina. O homem tentava atravessar a rodovia e, no local, não há faixa de pedestres e passarela.

A PRF informou que o condutor do primeiro veículo fugiu do local, enquanto o motorista do segundo carro aguardou no local e forneceu informações aos policiais.





Equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), do Corpo de Bombeiros, da Perícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) compareceram ao local para levantar dados e remover o corpo.





A PRF será responsável por elaborar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e por remeter o documento à autoridade policial.