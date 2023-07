Operação do Gaeco investiga policiais militares suspeitos de envolvimento em latrocínios

O Núcleo de Londrina do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Paraná, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (26), a Operação Mar Vermelho. A ação tem como objetivo investigar uma organização criminosa suspeita de atuar nos municípios de Londrina, Ibiporã e Bela Vista do Paraíso.





Durante a operação, cinco mandados de prisão foram cumpridos, além de 28 mandados de busca e apreensão. Adicionalmente, sete medidas de afastamento da função pública e 11 medidas de monitoração eletrônica foram aplicadas.

As investigações focam no possível envolvimento de ao menos sete policiais militares, sendo um oficial, um cadete e cinco praças, além de particulares, em crimes graves, incluindo dois latrocínios (roubos seguidos de morte).





O 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Londrina, está acompanhando e apoiando a Operação Mar Vermelho.

