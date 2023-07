Mulher é presa por romper testículo do marido ao ver mensagens de ex

Uma mulher foi presa em flagrante acusada de romper a bolsa escrotal e expor os testículos do marido após encontrar mensagens da ex-noiva dele no celular. O caso ocorreu na zona rural de Santo Antônio do Descoberto (GO), no sábado (22).





Após encontrar as mensagens, a mulher teria tentado sair de casa, o homem quis impedir e foi quando ela segurou a bolsa escrotal do companheiro, apertou e puxou até romper, deixando pelo menos um dos testículos exposto. As informações são das polícias Civil e Militar, que não divulgaram as identidades dos envolvidos.

Ainda segundo a polícia, a suspeita desferiu um golpe na cabeça do homem, o que provocou uma lesão. Antes da briga, os dois comemoravam o aniversário da mulher e consumiram bebidas alcoólicas.





Depois de romper o saco escrotal do marido, a mulher saiu de casa e foi se esconder na casa de uma amiga na cidade de Santo Antônio de Goiás. Posteriormente, a Polícia Militar foi até o local prendeu a suspeita.

O homem foi conduzido por familiares ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto.