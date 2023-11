Homem de 56 anos e bebê de dois anos morrem em colisão frontal na PR-090, em São Sebastião da Amoreira

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma colisão frontal registrada na PR-090, em São Sebastião da Amoreira (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (5).





Segundo informações apuradas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 56 anos conduzia um Volkswagen Voyage com placas de Ibiporã/PR pela via no sentido de Santa Cecília do Pavão a São Sebastião da Amoreira quando, ao atingir o KM 328, colidiu frontalmente com um Fiat Palio.

O Fiat Palio era conduzido por um homem de 35 anos e tinha duas passageiras: uma mulher de 31 anos e uma bebê de dois anos.





O condutor do Volskwagen Voyage e o bebê de dois anos morreram ainda no local do acidente e os corpos foram recolhidos pelo IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. O motorista e a outra passageira do Fiat Palio ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de São Sebastião da Amoreira.





Além do IML, estiveram no local a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio e um guincho do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar).