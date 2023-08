Homem é condenado a 11 anos de prisão por tentativa de feminicídio e segue foragido

O Tribunal do Júri da Comarca de Londrina condenou, nesta quinta-feira (17), a 11 anos e 1 mês de prisão Willian Gustavo do Nascimento pelo feminicídio tentado de Camila Cardoso Matias, cometido em janeiro de 2020, na zona rural de Tamarana.

Conforme pontua o Observatório de Feminicídios de Londrina - Néias, ao longo do processo essa versão acabou não se sustentando. "Como bem destacou o representante do MPPR (Ministério Público do Paraná), ninguém é atingido por três tiros de bala perdida", argumenta.





No julgamento, a defesa chegou a pleitear a absolvição do réu por não haver comprovação da autoria do crime para além da palavra da vítima, argumentação que não foi acatada.





"A assistente de acusação demonstrou o quão amedrontada e ameaçada a vítima ainda vive em função da violência sofrida. Diante disso, a despeito da relativa agilidade na conclusão do processo, o fato de o agressor permanecer solto é motivo de preocupação e reforça a sensação de injustiça para com a vítima", pontua Néias.





O Observatório defende, ainda, que "mulheres atingidas pela violência de gênero, especialmente em sua forma mais brutal, o feminicídio, precisam de amparo de uma rede intersetorial de atendimento a fim de retomarem suas vidas, o que se torna muito mais difícil sob a sombra do medo".