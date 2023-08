Monumento da Garça é localizado pela Guarda Municipal no conjunto Cafezal em Londrina

A escultura da garça que havia sido furtada de um monumento situado na avenida Maringá, próximo ao aterro do Lago Igapó, foi recuperada na quarta-feira (16), por volta das 23h, pela GM (Guarda Municipal) de Londrina, em um fundo de vale localizado no conjunto Cafezal.





Publicidade

Publicidade

As equipes da GM encontraram o objeto depois de terem recebido uma denúncia anônima que indicava a a localização. O furto do item havia ocorrido no último fim de semana.





Com cerca de 2 m de altura e pesando cerca de 10 kg, a escultura compõe o monumento “A Garça” junto a uma estrutura maior, que foram instaladas pela comunidade naquele ponto há mais de 10 anos. O objeto é feito de latão, em material reciclado, e sua base foi serrada para que fosse removido.





Segundo o secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, assim que o sumiço foi registrado, as equipes da Guarda Municipal iniciaram a busca de informações relativas ao caso, utilizando-se das câmeras de vigilância instaladas no local. “Houve uma cobrança da comunidade local, que foi quem instalou aquelas esculturas que viraram um cartão postal. O serviço de inteligência da Guarda passou a analisar os registros das câmeras de vigilância, não só as públicas, mas também as imagens de câmeras particulares que as pessoas nos cederam. Com isso, chegamos a uma identificação parcial do veículo que teria sido utilizado para o furto”, diz.





Ramos destaca que as informações preliminares do serviço de inteligência apontam que quem teria cometido o crime são proprietários rurais que pretendiam levar a escultura para a propriedade. “Conforme a gente foi se aproximando dos autores, eles de alguma forma acabaram tomando conhecimento disso e dispensaram o objeto no fundo de vale. Agora, vamos passar todas as informações que apuramos para a Polícia Civil, pois independentemente da recuperação do objeto, houve um crime que deve ser investigado. No momento, a escultura está sob posse da Guarda Municipal, e quando for definido quem fará o seu reparo e recolocação, faremos o repasse aos responsáveis”, salienta.