Homem morre em hospital depois de se envolver em acidente no Noroeste do Paraná

Um motociclista morreu após colidir frontalmente com um carro na PR-463, em Nova Esperança, no Noroeste do Paraná, na noite desta quarta-feira (25).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma mulher dirigia um Peugeot 207 pela via quando, ao passar pelo KM 4, bateu de frente com a motocicleta conduzida pelo homem.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





A motorista do carro teve ferimentos leves, mas o motociclista morreu no hospital, após ser socorrido e levado até a instituição de saúde.





A motocicleta tinha pendências de licenciamento e, por isso, foi removida ao Pátio da PRE. O Peugeot 207 também estava com o imposto vencido e foi entregue à responsável depois dos devidos pagamentos.