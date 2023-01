IBGE atinge 88% dos domicílios com coleta de dados para Censo 2022 em Londrina

Faltando menos de 20 dias para o final do prazo de coleta de dados, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) atingiu 88% dos mais de 200 mil domicílios de Londrina elencados para receber os recenseadores. Na região metropolitana, somente 12 das 24 cidades ou 50% das cidades estão mais adiantadas com ao menos 95% do trabalho de campo concluído. São elas: Arapongas, Florestópolis, Pitangueiras, Porecatu, Centenário do Sul, Guaraci, Lupianópolis, Prado Ferreira, Miraselva, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí.





A meta inicial do órgão era colher os dados com os cidadãos de toda a região até meados deste mês, mas novas dificuldades foram encontradas pelos recenseadores como o período de férias escolares, com muitos moradores em viagem. Em dezembro do ano passado, o IBGE prorrogou até o dia 31 de janeiro deste ano o prazo de conclusão do trabalho de campo.

"Tem muita gente viajando, por isso, não estamos mais trabalhando com a data de meados de janeiro e sim com 31 de janeiro como prazo final de coleta em todos os setores. A ideia é que em fevereiro iremos trabalhar com o rescaldo. Ou seja, aquelas pessoas que identificarem em conversa com parentes que não receberam em sua casa a visita do Censo, podem entrar em contato conosco pelo serviço do Disque Censo", informou Fábio Fujimoto, coordenador do IBGE em Londrina e região.





Na região metropolitana de Londrina, o serviço do 'Disque Censo' está disponível para cidadãos das 12 cidades que ultrapassaram o índice de 95% de coleta de dados. Ou seja, aqueles que não responderam ou alegam não ter recebido a visita do Censo 2022, podem entrar em contato pelo telefone 137 até o final do mês para agendamento da visita. No Paraná, em 250 dos 399 municípios superaram esse índice.

Quando o IBGE atinge 95% dos dados coletados em determinado município, fica disponível o nome da cidade no "Disque Censo'; Como Londrina está com 88% da meta, o serviço não está disponível.





Como funciona o "Disque Censo"?

Ao discar o número "137", o usuário deverá responder um questionário inicial. Um atendente do IBGE solicitará informações como telefone, e-mail, endereço e nome, assim confirmando se, realmente, o domicílio ainda não foi recenseado.





Após confirmar se nenhum morador do domicílio respondeu ao questionário do Censo, o representante do IBGE agendará uma visita. A entrevista só poderá ocorrer de maneira presencial, tendo em vista a necessidade de confirmação das informações passadas por telefone e de georreferenciamento do domicílio. Todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são sigilosas.